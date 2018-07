Mairie de Paris : vers un duel avec Griveaux-Mahjoubi pour l'investiture de LaREM?

Les élections municipales sont encore loin (elles auront lieu dans le courant de l’année 2020) mais les ambitions s’affichent de plus en plus publiquement. Et notamment chez les macronistes qui espèrent bien chiper la capitale à Anne Hidalgo. Depuis des mois, l’actuel porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s’active pour obtenir l’investiture de la République en Marche.





Mais son collègue au sein du gouvernement, le secrétaire d’État en charge du Numérique, Mounir Mahjoubi, ne cache plus son désir de diriger Paris. "Pourquoi ça ne m'intéresserait pas ? Je suis né là, j'ai grandi là, j'ai travaillé là, j'ai fait ma vie. Mes parents sont arrivés à Paris, grâce à Paris je suis allé à l'école gratuitement, j'ai découvert Internet. […] Si à un moment ça doit arriver, pourquoi pas", a-t-il confié ce lundi sur BFMTV et RMC.





Mounir Mahjoubi compte bien mettre en avance la singularité de son parcours pour gagner son duel face à Benjamin Griveaux. "Ce qui est certain, c'est que peu de gens se seraient dit que quelqu'un comme moi puisse un jour souhaiter être candidat, et ça c'est le macronisme (...) Un garçon de 34 ans, issu de parents immigrés, qui a grandi à Paris, qui est devenu ministre à 34 ans, et se dit que ce serait peut-être possible", a poursuivi le jeune secrétaire d’État.