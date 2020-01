"Mais allez en dictature !" : Emmanuel Macron s’en prend à ceux qui "affaiblissent notre démocratie"

Questionné sur les nouvelles formes d’actions, jugées comme "violentes" ou "dangereuses", Emmanuel Macron s'est là-encore lancé dans des critiques acerbes. "Celles et ceux qui portent cette violence, celles et ceux qui, avec cynisme quelquefois, l'encouragent, celles et ceux qui taisent tout reproche qu'il faut avoir oublient une chose très simple : nous sommes une démocratie." Et d’aller encore plus loin en faisant un bien triste avertissement : "Tous ceux qui aujourd'hui, dans notre démocratie, se taisent sur ce sujet, sont les complices, aujourd'hui et pour demain, de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République."