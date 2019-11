Mais pourquoi François Bayrou a-t-il lancé son manteau dans le public ?

La 'polémique' démarre d'une vidéo postée sur le compte Twitter de l'édition paloise du quotidien régional Sud Ouest. On aperçoit l'arrivée de François Bayrou au côté d'Edouard Philippe se rendre à l’hôtel de ville. Le Premier ministre se rendait à Pau pour participer à la une consultation citoyenne sur les retraites.

En sortant du véhicule qui l'amène devant la mairie, François Bayrou fait quelques pas, commence à retirer son manteau, puis le lance dans le public. Plusieurs caméras filment la scène et on voit Edouard Philippe marché derrière l'élu MoDem. S'en suit une flaupée de tweets ou de publications Facebook fustigeant l'attitude de François Bayrou. Olivier Dartigolles, élu communiste au conseil municipal de la ville, y voit une forme de "mépris" : "Il n'est plus possible de se comporter ainsi", tweete l'ancien porte-parole du PCF.