Malaise étudiant : "ému" par la vidéo d’un youtubeur, Castex n’exclut pas des "exceptions" au reconfinement

"Je ne te dérange pas Gaspard ? Je voulais juste te donner ce petit coup de fil parce que j’ai regardé ta vidéo." Mardi 26 janvier en milieu de journée, le Premier ministre décroche son téléphone et appelle Gaspard Guermonprez, créateur et réalisateur de vidéos sur YouTube. Il a été "ému" par celle postée trois jours plus tôt par le jeune homme sur le mal-être étudiant.

Dans cette dernière, face caméra, Gaspard Guermonprez dresse un bilan noir du moral des étudiants et de leur situation depuis le début de la crise sanitaire. "À quoi sert-il de vivre si c'est pour vivre terré, sans culture, sans rencontres, un ordinateur portable pour seul interlocuteur ? Génération sous anti-dépresseur, je m’interroge. Pas de solution miracle à proposer mais un appel général à la reconnaissance. Au sens du sacrifice de notre génération", déclare-t-il, inspiré par la réception de milliers de témoignages. "Nous, étudiants de France, vivons littéralement enfermés depuis presque un an, dans ce qu’on nous a pourtant décrit comme les meilleures années de nos vies."

Alors que l'étudiant lui explique qu'il est contradictoire d'avoir annoncé aux étudiants la possibilité de retourner une journée par semaine en classe à l'aube d'un troisième confinement, le Premier ministre lui répond : "Même quand on est confiné on a pu parfois prévoir un certain nombre d’exceptions. Là aussi est-ce que, compte tenu de la réalité des étudiants, on les fait entrer dans les exceptions ? À quel moment ? Ces questions restent ouvertes, même si je comprends que pour l’instant il faut rester très prudent."