Maltraitance : "D'ici 2022, des lieux d'accueil d'enfants en danger dans tous les départements"

Auprès de LCI, il dévoile les pistes de travail du gouvernement, et se félicite de l'engouement des Français pour ce sujet. Plus de 67.000 ont émis sur la plate-forme Make.org des propositions pour lutter contre les violences faites aux enfants lors d'une grande consultation organisée jusqu'en ce mois de novembre.

Alors que les états généraux de l'enfance auraient dû se tenir ces jours-ci, le gouvernement planche toujours sur un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Ce dernier devrait être finalisé et présenté à la rentrée 2021, si la situation sanitaire le permet. En attendant, à l'occasion du 31e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant un point d'étape sera fait ce vendredi 20 novembre par le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles Adrien Taquet.

LCI : 4300 propositions pour la protection des enfants contre toutes les formes de violence ont été formulées sur Make.org. Les regarderez-vous avec attention ?

Adrien Taquet : Bien sûr. Il faut faire des violences aux enfants un sujet de société. Le fait que la population et les associations puissent émettre des propositions sur la plateforme y contribue. Nous voyons également quels consensus émergent sur ces sujets.

Parmi les propositions qui reviennent le plus souvent figurent la sensibilisation et la prévention, notamment via des campagnes dans les médias. Est-ce l'une de vos préoccupations ?

C'est un enjeu très important. Via des campagnes de sensibilisation, nous devons faire connaître aux enfants les moyens d’action dont ils bénéficient pour faire valoir leurs droits et être protégés. Nous mettons par exemple l'accent sur le 119, le numéro d'appel pour l'enfance en danger. Il a déjà bénéficié de renforts de ma part ces deux dernières années puisque tous les ans j'ai augmenté son budget. Et en fin d’année nous allons débloquer 200.000 euros supplémentaires pour que le 119 puisse faire face aux afflux d’appels (+50% pendant le premier confinement), qu’il se modernise, se transforme. L’argent va permettre de le rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes, et de développer un tchat.

Dans la liste des propositions émises sur Make.org figurent la création de structures d'accueil pour les enfants victimes.

D’ici à 2022, nous souhaitons développer les Unités d'accueil pédiatriques enfants en danger (UAPED). Il s'agit de lieux intégrés aux unités pédiatriques des hôpitaux où les enfants victimes sont accueillis et pris en charge à la fois par des professionnels de santé, des psychologues et des policiers ou gendarmes formés à la libération de la parole des enfants victimes de violences. Les entretiens avec les forces de l'ordre y sont enregistrés pour que l'enfant n’ait pas à témoigner sept à huit fois de ce qu’il a vécu, parce que redire c’est revivre. Aujourd’hui il existe une soixantaine d’UAPED. Nous en avons ouvert huit depuis novembre dernier, douze projets sont encore en cours. D’ici 2022, il y en aura dans tous les départements, soit une centaine.