Malus automobile : 560 millions d'euros collectés en 2018

Les magistrats ont découvert que le malus écologique avait rapporté 560 millions d'euros dans les caisses de l'État en 2018. C'est bien plus que prévu et cela représente une hausse de 40% par rapport aux chiffres de l'année 2017. De plus en plus de modèles de véhicules sont concernés par cette taxe. Les Français ont-ils acheté des voitures polluantes en toute connaissance de cause ?



