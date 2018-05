Mamoudou Gassama, le "héros" sans papiers devenu un enjeu politique

Deux positions divergentes se sont exprimées au FN à propos du "cas" Gassama. Pour Nicolas Bay, "ceux qui réclament la régularisation de Mamoudou Gassana sont ceux qui réclament la régularisation de tous les clandestins". "Si on nous dit qu'on régularise celui-là en raison de son acte de bravoure et qu'en contrepartie, on expulse tous les autres, moi je signe", a ironisé le vice-président du FN sur France 2. Pour le porte-parole du FN Sébastien Chenu, en revanche, "il faut probablement qu'on le régularise parce qu'il a eu un acte courageux, civique, exemplaire, et qu'il mérite en cela l'accueil de notre République" (Public Sénat). Les responsables frontistes se rejoignent en revanche pour dénoncer le manque de reconnaissance des "Français qui ont sauvé des gens" et n'ont pas été reçus à l'Elysée. "Ne soyons pas dupes d'Emmanuel Macron", a estimé Sébastien Chenu.





Le fondateur des Patriotes, Florian Philippot, ex-numéro 2 du FN, a salué de son côté l'annonce de la naturalisation de Gassama. "Je suis pour la valorisation du mérite, la naturalisation au mérite notamment. Et là on peut difficilement faire plus", a jugé ce dernier sur BFMTV. Tout en dénonçant, visant Ian Brossat, "les vautours qui vont faire de la récupération et expliquer que tout le monde se vaut".