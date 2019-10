Mandat présidentiel de six ans : 3 questions sur la proposition de François Hollande

PROJET - L'ancien président livre dans un ouvrage paru mercredi sa vision des institutions françaises. Il propose un régime présidentiel avec un chef d'État élu pour six ans, pas de Premier ministre, et un Parlement élu pour quatre ans avec des pouvoirs supplémentaires. Une formule institutionnelle qui semble inédite dans le monde.

"Expérience faite et la mienne en particulier, cinq ans c'est trop court et sept ans c'est trop long." François Hollande est désormais un partisan assumé du sextennat, un mandat présidentiel de six ans. Dans un livre paru ce mercredi, "Répondre à la crise démocratique", l'ancien président défend une nouvelle organisation des institutions, sorte de Ve République bis évoquée aussi dans une tribune publiée dans Le Monde, et un entretien au Parisien.

Le but de ce nouvel ordre institutionnel : sortir du "malaise qui s'est installé dans la démocratie" et "garder la stabilité que confère la Ve République sans rester dans l'immobilisme institutionnel". Pour cela, l'ex-chef d'État ne mise pas que sur le sextennat, mais sur un arrangement plutôt original, voire inédit dans le monde. Explications.

"Je plaide pour l'instauration d'un véritable régime présidentiel, lequel revient, contrairement à bien des idées reçues, à donner au Parlement une place bien plus éminente que sa position actuelle", écrit François Hollande dans sa tribune du Monde. Derrière cette formulation apparemment paradoxale, l'ancien président souhaite mettre fin à une "concentration excessive des pouvoirs" au sein de l'exécutif "au détriment du Parlement". Cette concentration "conduit la majorité à l’Assemblée nationale à un dilemme impossible : la loyauté jusqu'au bout ou la fronde jusqu'à sa perte", argue-t-il.

Pour régler cette tension entre stabilité et déficit démocratique, François Hollande souhaite donc pousser jusqu'au bout la logique présidentielle du régime tout en renforçant les pouvoirs du Parlement. Premier ingrédient, donc : un mandat présidentiel de six ans, comme ceux "d'un maire ou d'un président de région". L'ex-président ne veut pas de retour au septennat afin "d'éviter la cohabitation", car "n'oublions pas qu'à partir de 1981, tous les septennats s'étaient conclus par une telle situation institutionnelle".

Pour autant, le quinquennat lui semble trop court, car "il faut du temps pour qu'une politique se traduise dans la réalité". François Hollande estime également avoir constaté "comme président, l'avantage de disposer de la stabilité par rapport à d'autres qui ne l'avaient pas. Le temps, c'est un élément majeur pour la diplomatie". Il pense enfin qu'une première année de mandat présidentiel "sert d'expérience" et que la dernière est trop inscrite dans la campagne électorale.

En plus du sextennat, François Hollande plaide pour la suppression du poste de Premier ministre, faisant du chef de l'État le chef du gouvernement et de l'administration. Dans la logique d'un régime présidentiel, le chef d'État nommerait donc lui même le gouvernement et se retrouverait donc désormais directement responsable devant le parlement. Conséquence : "dès lors que le gouvernement n’est plus responsable devant l’Assemblée nationale, le président perd son droit de dissolution. L'exécutif ne peut donc plus faire pression sur le Parlement : il doit désormais composer avec lui", dit-il dans Le Parisien. Quant à l'article 49.3, permettant de faire passer des projets de loi sans vote au Parlement, il "n'a plus de raison d'être".

Enfin, "le Parlement verrait son rôle accru, notamment sur le plan législatif et budgétaire", imagine François Hollande qui souhaite des pouvoirs d'investigation, d'évaluation et d'initiative accrus pour les parlementaires, ainsi qu'une baisse des contraintes sur le droit d'amendement et une procédure législative allégée et raccourcie.