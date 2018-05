Manifestation de Paris : syndicats et fonctionnaires réunis !

A Paris, Place de la République, Philippe Martinez de la CGT, Laurent Berger de la CFDT et Pascal Pavageau de FO seront ensemble, en tête de cortège de la manifestation. La dernière fois où ils étaient côte-à-côte date de dix ans. Neuf syndicats ont appelé à manifester pour mardi 22 mai 2018. Cette fois-ci, les fonctionnaires les rejoindront, car le gouvernement s'est attaqué à leur statut.



