Manifestation nocturne devant le domicile de Marlène Schiappa : que s'est il passé ?

Une autre vidéo issue d'un Facebook Live a été publiée sur la page Direct 21. Durant trois heures, on peut suivre un groupe de Gilets Jaunes qui déambule dans les rues du Mans au beau milieu de la nuit. Ils font un maximum de bruit à l'aide d'une corne de brume, de cris et de chants. Une fois arrivés devant le domicile de Marlène Schiappa, des pétards sont lâchés contre la façade. Un individu colle une affiche sur la porte. Ils restent plusieurs minutes et interpellent la secrétaire d'Etat pour la réveiller.





Le passage devant la maison a été posté sur Youtube sous le nom 'Vidéo de l'agression de Marlène Schiappa'. Il s'agit de la capture vidéo du Facebook Live de Direct 21. Cette vidéo, que nous avons consultée, a été supprimée depuis. Pendant plusieurs minutes, on entend les Gilets Jaunes scander des insultes : "Sal*pes", "Sors de là, sal*pes", "Grosse sal*pe", "Collabo, debout", "On est là", "On vient chercher les impôts, enf*irée". Pendant que les propos outranciers fusent, la personne qui filme la séquence répète plusieurs fois qu'il se trouve bien devant le domicile de Marlène Schiappa et invite les internautes à partager au maximum son direct.





Or, dans l'autre vidéo publiée par L’œil médiatique et largement relayée par les détracteurs de Marlène Schiappa, les insultes citées plus haut sont à peine perceptibles et le son des chants des Gilets Jaunes sont en revanche beaucoup plus forts. Plus surprenant, au milieu du montage de L’œil médiatique, on entend le son d'une chanson. Des bruits qui n'existe pas sur la vidéo de Direct 21. Contacté par LCI, si Direct 21 confirme les propos insultants proférés dans la nuit, ils indiquent ne pas être responsables du montage de L’œil médiatique.