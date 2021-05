Manifestations de policiers : Dupond-Moretti évoque des images "indignes"

Il a fait face aux syndicats de police qui ont dénigré son institution la semaine dernière. Ce jeudi, lors d'une réunion du Beauvau de la sécurité consacrée aux relations avec l'autorité judiciaire, le ministre de la Justice est revenu sur les manifestations de policiers qui ont viré au procès en laxisme de la justice ces derniers jours. "J’ai dit que l’émotion n’expliquait pas mais pouvait justifier un certain nombre de débordements qui m’ont déplu", a expliqué Eric Dupond-Moretti.

"Cette scène où on voit la justice balayée en une scène de crime, elle est indigne. L’expression qui consiste à dire que c’est un coup de com', c’est indigne. Des choses qui ont été dites sont insupportables pour moi. La liberté syndicale elle n’est pas totale. Elle est essentielle, importante (…) mais pas au détriment de la République. Si on dézingue les institutions de la République, alors on dézingue la République", a ajouté le garde des Sceaux.