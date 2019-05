Manon Aubry : "J'irai là-bas jusqu'au bout"

À 29 ans, elle est l'une des plus jeunes têtes de liste pour les élections européennes. Manon Aubry vient du milieu associatif. Elle s'est lancée dans le grand bain de la politique avec La France insoumise. Un mouvement qui espère s'imposer comme la première force à gauche. Retrouvez son entretien dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.