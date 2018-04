Manuel Valls bientôt candidat à la mairie de Barcelone ?

Et si l’avenir politique de Manuel Valls était de l’autre côté des Pyrénées ? L'ancien Premier ministre de François Hollande a confié à la télévision espagnole TVE réfléchir à une candidature aux municipales à Barcelone, sa ville natale. L’ancien maire d’Évry se lancerait sous les couleurs du parti Ciudadanos, hostile tout comme lui à l'indépendance de la Catalogne.





C’est à la suite d’une proposition faite par le parti dirigé par Albert Rivera que cette idée a germé dans l’esprit de Manuel Valls. "Ça m'intéresserait de continuer (à participer au) débat sur l'indépendance et je vais l'étudier," a déclaré l’ex-socialiste dans un entretien à la chaîne de télévision espagnole TVE. "Le projet séparatiste est mort avec la réponse du roi et de l'Europe, mais les idées indépendantistes vont perdurer et le processus sera long parce que la société est très divisée", a expliqué l’ancien locataire de Matignon à TVE.