Manuel Valls, futur membre du gouvernement espagnol ?

En février dernier, l'ancien chef du gouvernement français et ses alliés libéraux de Ciudadanos avaient toutefois participé à une manifestation à Madrid aux côtés de la droite et de l'extrême droite pour réclamer le départ du chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez, critiqué pour son dialogue avec les indépendantistes catalans. Nombre d'électeurs avaient vu d'un mauvais oeil ce choix de Manuel Valls.





Ciudadanos a rompu lundi avec l'ancien député et maire d'Evry parce qu'il avait apporté sa voix à la militante de gauche Ada Colau, lui permettant d'être reconduite comme maire de Barcelone et barrant ainsi la route au candidat indépendantiste catalan Ernest Maragall. Manuel Valls, arrivé quatrième des municipales à Barcelone (environ 13%), a par la suite reproché à ses anciens alliés libéraux d'être "irresponsables" et de "pactiser de fait" avec l'extrême droite.