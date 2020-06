Manuel Valls : "La lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre 'races'"

Manuel Valls affirme également que "l'idée de l’existence d’un privilège blanc est absurde et dangereuse" tout en précisant qu'il n'est "pas question de nier qu’il est plus facile d’être blanc que noir dans certains pays ou quartiers". Pour lui, le problème est sémantique : "La faute à qui ? Au racisme, aux discriminations, aux inégalités… C’est une question d’égalité et de droits, pas de privilège".

Il pointe également que "la mort d'Adama Traoré est un drame instrumentalisé par sa soeur, Assa, et le collectif de soutien". A propos des manifestations des 2 et 13 juin, il affirme : "J’établis évidemment une distinction entre les organisateurs de ces manifestations et ceux qui s’y rendent en toute bonne foi, qui sont indignés par le racisme et veulent le dénoncer".