Manuel Valls : "Je pense que le PS est mort, c'est la fin d'un cycle"

Alors qu'Emmanuel Macron est attendu la semaine prochaine pour un déplacement en Corse, Manuel Valls a rappelé son opposition à certaines demandes des élus nationalistes. "C'est une île avec ses traditions, sa langue, sa culture", a-t-il observé. "La nouvelle collectivité se met en place, on peut toujours voir s'il l'on peut aller plus loin, sur le développement économique. Mais il ne peut pas y avoir d'autonomie. La Corse n'est pas un département ultramarin. Je ne crois pas à la co-officialité de la langue corse, ni au statut de résident. Et il n'y a pas de prisonnier politique, il ne peut pas y avoir de pardon vis-à-vis de ceux qui ont tué le préfet Claude Erignac. Il faut le dire clairement, dans le respect."