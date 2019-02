Marianne va-t-elle prendre le visage de Simone Veil ?

"Simone Veil fait partie du coeur et de la conscience collective de notre nation, plaide-t-elle. Elle incarne la France, son honneur, sa grandeur, son courage et sa dignité en toute situation et dans l'adversité. Son parcours et ses engagements ont inspiré et donné de la force à des millions de Français". "(Sa) vie est à un appel à refuser toutes les compromissions avec les extrémistes, les populistes, les marchands de malheur", écrit-elle aussi.