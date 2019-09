Marine Le Pen a "du cran" mais "a commis beaucoup de fautes", estime Jean-Marie Le Pen dans ses Mémoires

RN - Dans le tome II de ses Mémoires, "Tribun du peuple", dont "Le Point" publie des extraits, Jean-Marie Le Pen critique les choix stratégiques de sa fille et juge le Rassemblement national "dramatiquement seul". Il chante en revanche les louanges de sa petite-fille, Marion Maréchal, tout regrettant qu'elle soit "calculée, quelquefois lointaine, froide".

"On se focalise sur son débat raté avec Macron [entre les deux tours de la présidentielle, NDLR] mais elle a commis beaucoup d'autres fautes depuis l'erreur initiale de mon éviction", juge Jean-Marie Le Pen, qui cite son "ouverture à gauche" avec Florian Philippot (qui a quitté le RN depuis) et "sa recherche éperdue de dédiabolisation au moment où le diable devient populaire".

Le fondateur du FN ne lui pardonne pas d'avoir changé le nom du parti après la présidentielle. "Quand un bateau se met au sec, c'est à cause du capitaine, de l'état-major qui n'a pas su choisir", estime-t-il. "Après la présidentielle, Marine s'est dit au contraire, on va changer de nom, on va changer de bateau, sale bateau, c'est lui qui nous empêche d'arriver au port. Quelle erreur enfantine."

Jean-Marie Le Pen décrit un RN "dramatiquement seul", qui "n'engrène sur aucune force concrète, sauf, naguère, celle de ses militants, qui tend à diminuer".