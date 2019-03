Marine Le Pen a-t-elle déjà évoqué la théorie du "grand remplacement" ?

Mais il faut remonter un peu plus loin pour brosser un tableau davantage nuancé. Marine Le Pen affirme sur le plateau de France 3 n'avoir "jamais utilisé ce terme". Et en effet, dans ses différentes apparitions médiatiques ou discours, on ne l'entend pas prononcer l'expression de "grand remplacement" en elle-même. Mais cela ne l'empêche pas de s'approprier le concept et de jouer de ses divers ressorts.





Ainsi, en février 2011, la chaîne Public Sénat relève une séquence édifiante. Lors d'une conférence de presse, on voit Marine Le Pen détailler une série de chiffres sur l'immigration. Et de poursuivre : "Ces chiffres montrent que non seulement l’immigration en France n’a pas été freinée mais qu’elle est volontairement accélérée dans un processus fou, dont on se demande s’il n’a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. On entend dans certains quartiers, que lorsqu’une personne âgée meurt, c’est une famille immigrée qui la remplace dans son appartement HLM." Si l'expression de Renaud Camus n'est pas citée, l'idée qu'elle véhicule, en revanche, n'est pas bien loin. En 2011, voilà un an que l'essayiste d'extrême-droite a théorisé cette expression. Deux ans plus tard, il y dédiera un ouvrage complet.