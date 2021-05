Marine Le Pen accuse Eric Dupond-Moretti de "harcèlement" politique

Le duel à distance continue. Coup pour coup. Tous deux engagés dans la campagne des élections régionales et départementales dans les Hauts-de-France, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen poursuivent leur affrontement. Samedi, la candidate à la présidentielle a provoqué de nombreuses réactions indignées après des propos ironiques sur sa rivalité avec le Garde des Sceaux. "L'obsession que Monsieur Dupond-Moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rab', je suis preneuse", a ainsi indiqué Marine Le Pen.

Ces propos, en référence à ceux tenus plus tôt par Éric Dupond-Moretti pour lutter contre les féminicides, ont choqué plusieurs membres du gouvernement et de l'opposition . Mais pour Marine Le Pen, il n'y avait rien d'indécent. "J'ai essayé de répondre par le sourire à quelque chose dont je peux vous parler avec gravité", se justifie la présidente du RN sur LCI, ajoutant qu'elle n'a "absolument pas" observé une déferlante de réactions à la suite de cette déclaration. "Elles ont été extrêmement limitées et sont venues d'adversaires politiques."

Et la candidate du RN va plus loin : "J'ai répondu par le sourire au harcèlement dont Monsieur Dupond-Moretti fait preuve à mon égard", poursuit-elle. "Le président de la République s'honorerait à expliquer au ministre de la Justice que quand on a cette charge si lourde, dans un moment si compliqué de notre pays, on ne peut pas habiter cette fonction sans impartialité et courtoisie républicaine. C'est très grave de voir un ministre de la Justice se comporter de cette manière : être insultant, injurieux, parler de chasser un parti politique."