Marine Le Pen au Salon de l'agriculture : "On va baisser la politique agricole commune pour accueillir les migrants"

Au micro de LCI en ce début d'après-midi, l'ancienne députée européenne a renouvelé son discours. "Quand on connaît le plan social massif, les difficultés sociales et la souffrance des agriculteurs, envisager de baisser ces aides qui vont à l’agriculture française c’est un scandale".





Assumant totalement être en campagne, Marine Le Pen a ensuite expliqué que "le défi de la prochaine majorité au Parlement européen" sera "de préserver ces aides pour que les agriculteurs puissent envisager un avenir plus serein". Avant d'ajouter que "ce ne sera pas suffisant" et qu'il faudra réformer notamment sur "l'étiquetage de tous les produits "et mettre en place un "patriotisme économique".