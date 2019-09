Marine Le Pen lance la bataille des municipales

JT 20H - Marine Le Pen a fait une rentrée politique à domicile. La présidente du Rassemblement national a lancé sa campagne pour les municipales à Fréjus, ville tenue par son parti.

Dans l'Hexagone, les partis ne pensent plus qu'aux municipales de mars 2020. Le Rassemblement national s'est lancé officiellement dans la bataille ce dimanche. Marine Le Pen avait choisi Fréjus, une des dix villes conquises en 2014. Mais dans son discours, c'est plutôt la présidentielle de 2022 qu'elle semblait avoir en tête.



