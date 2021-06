Marine Le Pen "n'a pas eu le courage" de se présenter dans les Hauts-de-France, juge Xavier Bertrand

"Il y a un vent mauvais qui souffle sur notre pays", glisse-t-il sur le plateau. Xavier Bertrand dévoile un programme accentué sur la sécurité et les enjeux économiques affirmant qu'il voulait "redresser le pays et redresser la région des Hauts-de-France". Critiqué pour s'engager aux régionales avant de s'attaquer à la présidentielle, Xavier Bertrand assume : "C'est la même campagne et la même logique. C'est la même élection", dit-il, parlant même d'élection à quatre tours.

Fort de son leadership, l'homme fort de la région a répété qu'il ne s'allierait, ni au premier, ni au second tour, avec La République en Marche (représentée dans la région par Laurent Pietraszewski) aux régionales, refusant toute "ambiguïtés". Le ton du candidat se veut même péremptoire : "Ce sera la même liste et le même projet au premier et au deuxième tour, a-t-il soutenu. "Pas de magouille et pas de tambouille dans l'élection régionale."