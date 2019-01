Marine Le Pen présente ses 12 premiers candidats aux Européennes et s'en prend à Macron

Le groupe des 24 élus RN à Strasbourg a fondu à 15, notamment après l'échec de la présidentielle, qui a provoqué le départ de l'ancien numéro 2 Florian Philippot, et d'autres élus partis chez Debout la France. Sortir au moins en tête en France et former une coalition de partis souverainistes pour "reconstruire une Union européenne différente", tels sont les objectifs du RN, a rappelé M. Bardella, menaçant de quitter l'euro "si on n'y arrive pas". "Nous avons toutes les raisons de faire mieux qu'en 2014", quand le RN était arrivé victorieux avec 25% des voix et 24 élus, assure Philippe Olivier, conseiller de Marine Le Pen.

"Nos adversaires chez LR et au PS ne sont plus très fringants, l'UE n'est pas glorieuse avec une chancelière allemande chancelante et un président français pas en forme", soutient-il.