Marine Le Pen s'en prend à une étudiante voilée désignée "jeune européenne de l'année" (qui lui répond)

Signe que la campagne pour les élections européennes a commencé, Marine Le Pen, s'est illustré cette semaine par une polémique sur le voile et l'Union européenne. Dans un tweet publié le 6 mars, et comportant une photos d'une femme voilée brandissant un drapeau européen devant le Colisée à Rome, la présidente du Rassemblement National a déclaré : "L'Union européenne assume ses choix (...) Pour nous, la promotion de l’islam radical c’est NON !!".