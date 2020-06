Marine Le Pen : "S'il est prouvé que la chloroquine est efficace, il s'agira d'un scandale sanitaire majeur"

Alors que le professeur Didier Raoult, promoteur de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le coronavirus, est interrogé ce mercredi par la commission d’enquête de l’Assemblée sur le Covid-19, Marine Le Pen soutient qu'il doit être entendu par les députés. A travers lui, se pose "la vraie question de la crise sanitaire", à savoir "si oui ou non l'hydroxychloroquine pouvait éviter l'aggravation d'un nombre important de cas" lorsqu'elle est "prise au début des symptômes" : "L'OMS nous a dit dès le début de la crise qu'il fallait tester, isoler, traiter". Or, constate-t-elle, "nous avons renvoyé des dizaines de milliers de personnes sans traitement chez eux avec du paracétamol." Ainsi, "s'il est prouvé que la chloroquine est efficace et que le gouvernement a fait en sorte de ne pas l'utiliser voire de l'interdire, nous avons là les éléments d'un véritable scandale sanitaire majeur".

Qui dit crise sanitaire, dit son corollaire, la crise économique, sur laquelle Marine Le Pen est longuement revenue, jugeant la situation "grave" : "Il va y avoir des milliers de chômeurs" souligne-t-elle. Et quelles solutions pour l'atténuer ? "Il faut tout mettre sur les TPE-PME, de manière massive" affirme-t-elle. "Il y a eu des aides, mais elles étaient très limitées (...) Les mesures d'aides immédiates ne suffisent pas : il faut revoir notre conception, le modèle. La mondialisation est une donnée, la souveraineté est notre volonté".

Marine Le Pen propose pour les salariés de ces entreprises qui peuvent faire faillite "qu'on maintienne le chômage tel qu'il existe aujourd'hui" et, par extension, insiste sur la nécessité de "renoncer définitivement" à la réforme. Et d'ajouter sur Amazon : "Commençons par arrêter cette concurrence déloyale et après tout, que les vendeurs - aussi de la grande distribution - soient considérés comme responsables des produits qu'ils vendent, pourquoi pas !?".