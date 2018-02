Marine Le Pen sur son père : "Pour quelques minutes d'existence médiatique, il ferait n'importe quoi"

"Dans un mois, ce problème sera totalement réglé", a réagi au contraire le secrétaire général du FN Steeve Briois. Ce dernier faisait référence à la suppression prévue du statut de président d'honneur dans le cadre du congrès du parti, les 10 et 11 mars prochains à Lille. "Les adhérents ont déjà été consultés il y a deux ans et ils ont souhaité à 95% supprimer la présidence d'honneur", a jugé Steeve Briois. Le FN estime également que l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du FN l'empêche de fait de participer au prochain congrès, et qu'il lui en refusera l'accès.





Pas question pour Jean-Marie Le Pen de laisser passer cela. Le fondateur du FN a d'ores et déjà annoncé qu'il se rendrait à Lille en faisant appel, si nécessaire, au concours "de la force publique". Ce qui a fait bondir la présidente du FN. "Pour quelques minutes d'existence médiatique, il ferait n'importe quoi", a déclaré Marine Le Pen au Parisien, qui a tenu à rappeler que son

père n'a "juridiquement aucun droit d'assister" au congrès.





Elle cite l'article 11bis des statuts du FN selon lequel l'assemblée générale du FN "peut nommer un président d'honneur (...) Il est membre de droit de toutes les instances du mouvement (conseil national, comité central, bureau politique, bureau exécutif, commission nationale d'investitures)". Or "cette liste limitative n'inclut aucune des assemblées générales qui nécessitent d'être adhérent à jour" du FN, poursuite Marine Le Pen. Episode à suivre.