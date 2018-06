(Non-)retour en politique : Marion Maréchal adopte la stratégie des petits cailloux

Ceux qui le redoutent peuvent souffler et ceux qui en rêvent vont devoir encore patienter. Marion Maréchal n’a toujours pas l’intention de revenir sur la scène politique. Elle le dit et le répète, la question de son retour ne se pose pas. Pour l’instant… Invitée jeudi soir à une conférence intitulée Débranchons Mai 68, elle a une nouvelle fois écarté ce scénario. "A l’époque de #Balancetonporc, il est assez malvenu de vouloir absolument faire dire oui à une fille qui n’arrête pas de dire non", a-t-elle lancé en espérant, cette fois-ci, avoir été bien comprise.





En revanche, si elle a renoncé l’an dernier à un second mandat de députée, elle n’a pas perdu une miette de ses convictions, ni de son désir de voir la droite conservatrice diriger un jour la France. Et même si elle se tient à distance de la scène politique, elle compte bien contribuer à sa manière à ce dessein. C’est dans cette optique qu’elle vient de créer l’Institut des sciences sociales, économiques et politiques (Issep), une école de formation politique destinée à "contribuer à une résurrection intellectuelle du conservatisme".