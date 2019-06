Marion Maréchal appelle à une "union des droites"

Invité sur le plateau du JT de 20H sur TF1, Laurent Wauquiez a reconnu et a assumé sa défaite. Il a également annoncé sa démission de la présidence des Républicains. Selon lui, il ne veut pas être un obstacle à la reconstruction de la droite. Le même jour, mais un peu plus tôt, Marion Maréchal était venue sur le plateau de LCI pour faire passer un message. Elle avait affirmé que pour battre Emmanuel Macron en 2022, il fallait une union des droites. Elle veut notamment rassembler l'électorat de droite ainsi qu'une partie de celui de l'ex-FN. A-t-elle une stratégie ?



