Marion Maréchal conviée à l'université du Medef : une invitation qui créée la controverse

Selon le Medef, "250 personnes ont été sollicitées afin d'obtenir un panel aussi large que représentatif de l'ensemble des sensibilités politiques du pays, de La France insoumise à Marion Maréchal. Cette dernière fait partie des personnes sollicitées". Ainsi que des figures des Gilets jaunes, a confirmé du même coup l'organisation patronale.





Représentative ou non, l'invitation de Marion Maréchal a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. "Si cette information est exacte, c'est très grave", a commenté l'ancienne patronne du Medef, Laurence Parisot, sur son compte Twitter. L'annonce a également fait réagir au sein de la majorité, trois députés LaREM, Roland Lescure, Olivia Grégoire et Coralie Dubosc ayant déjà annoncé leur intention de boycotter l'université d'été. "Elle n'est élue à rien. Et je ne suis pas certain que sa petite entreprise mérite tant d'honneur", a notamment lancé Roland Lescure, tandis que le patron du groupe LaREM, Gilles Legendre, interpellait le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.