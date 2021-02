Marion Maréchal Le Pen et Jordan Bardella dénoncent le blocage temporaire de leur page Facebook

"Votre page est sur le point d'être dépubliée et fait l'objet d'une diffusion limitée et d'autres restrictions en raison d'infractions répétées aux Standards de la communauté." Cet avertissement adressé dimanche 21 février par Facebook à Marion Maréchal Le Pen s'est accompagné du blocage de sa page sur le réseau social. Celle-ci a été menacée de "dépublication". Aussitôt, l'ancienne députée du Rassemblement National (RN) a dénoncé l'action du géant du numérique. "Facebook a bloqué ma page, je ne peux plus rien publier. Les GAFAM sont dans une démarche de censure idéologique et politique en dehors de tout cadre judiciaire", a-t-elle fustigé sur Twitter en invitant sa communauté à la rejoindre sur sa chaine Telegram, lien à l'appui.

Ce blocage temporaire - a été levé quelques heures plus tard.

La page Facebook de Jordan Bardella, actuel vice-président du parti et député européen a, elle aussi, été suspendue. L'intéressé a procédé de la même manière en utilisant une rhétorique similaire dans un tweet, s'accompagnant d'une capture d'écran de sa page suspendue. "Facebook s'arroge le droit de supprimer mes publications défendant la liberté d'expression et dénonçant la dérive liberticide du gouvernement ! Jusqu'à la censure pure et simple de ma page sans recours possible ?", s'est offusqué l'élu RN.