Marion Maréchal : le retour de la vraie-fausse retraitée de la vie politique

En acceptant de revenir devant les caméras, dimanche à 18 heures sur LCI, Marion Maréchal semble toutefois franchir un nouveau cap. Une semaine après un scrutin européen qui a vu la liste RN arriver en tête et la droite s'étioler, on peut supposer que la figure montante de la droite conservatrice - qui devance Laurent Wauquiez dans les enquêtes de popularité auprès des sympathisants de droite - tirera ses propres conclusions de la situation politique pour adresser un message à son camp, et au-delà.





Ces derniers mois, elle a défendu à plusieurs reprises son mantra : le principe d'une "union des droites" au-delà des appareils politiques. Elle fustigeait ainsi en avril "le positionnement populiste" - longtemps pratiqué par Marine Le Pen -, "une impasse électorale" selon elle, estimant qu'il fallait parler aux classes populaires mais aussi "s'adresser à la classe moyenne et haute". En clair : parler à cet électorat de la bourgeoisie conservatrice qu'était censée capter la candidature LR de François-Xavier Bellamy, et dont le rapprochement permettrait aux nationalistes de briser le fameux "plafond de verre" qui se reproduit d'élection en élection, empêchant l'extrême droite de s'approcher du pouvoir. "Il faut rassembler les droites, dire qu'il y a plein d'idées en commun, des valeurs communes, aller au-delà des querelles de chapelle", défendait récemment, sur la même ligne, le maire de Béziers Robert Ménard. "Le RN se heurte à un plafond de verre : la réserve de voix est chez LR", plaidait aussi, vendredi sur LCI, Erik Tegnér, ce jeune militant LR qui défend depuis plusieurs moins le principe d'une alliance, et poursuit lui-même des études à l'Issep.





Au moment où une partie des ténors de LR semblent plaider, autour de Gérard Larcher, pour une alliance avec les centristes, où d'autres appellent les militants LR à rejoindre la majorité d'Emmanuel Macron, la droite radicale pourrait être tentée, de son côté, de siphonner les sympathisants de l'aile droite des Républicains qui avaient suivi jusqu'ici Laurent Wauquiez. Avec, comme cheval de Troie, Marion Maréchal. A un détail près : Marion Maréchal, à l'aise dans ses habits d'éminence grise, ne semble pas disposée, pour le moment, à revenir dans l'arène politique.