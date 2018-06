Marion Maréchal : retour sous les projecteurs

L'Incorrect, un magazine totalement inconnu du grand public a organisé la soirée "Débranchons Mai 68" et a fait salle comble. Des personnalités connues y ont assisté, dont Marion Maréchal. La soirée a également attiré beaucoup de médias, car c'était l'occasion pour "la droite de la droite" de se reformer et rehausser sa renommée. Est-ce le début de la fin pour les vieux partis politiques ? Quid du baromètre de popularité des politiques ?



Ce vendredi 1er juin 2018, Renaud Pila, dans sa chronique "La politique", nous parle du retour de Marion Maréchal en politique.