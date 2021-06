"Marionnette de Marine Le Pen", "Punching-ball de cette soirée" : 10 citations de "La Grande confrontation" - Paca

"Vous êtes la marionnette de Marine Le Pen", "Vous courez après un poste" : "La Grande confrontation" des candidats aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, organisée mercredi 16 juin sur LCI, a été émaillée par quelques piques décochées par certains candidats. Autour de la table, le président sortant de la région Renaud Muselier, le député européen Thierry Mariani (RN), Jean-Laurent Félizia, candidat du Rassemblement écologique et social, Jean-Marc Governatori, coprésident de Cap écologie, Isabelle Bonnet, candidat de Lutte ouvrière, Valérie Laupies, ancienne élue du RN à Tarascon et Noël Chuisano, tête de liste DLF, mouvement de Nicolas Dupont-Aignan.

Après quelques minutes de débat, les premières flèches sont décochées en direction de Philippe Vardon, directeur de campagne de Thierry Mariani, à propos de son passé au sein de la mouvance d'extrême droite. Thierry Mariani le défend, assurant qu'il avait fait "une connerie" et qu'il est aujourd'hui "quelqu'un de différent". Le président de région sortant Renaud Muselier attaque son rival estimant qu'il est"la marionnette de Marine Le Pen" et "manipulé" par son directeur de campagne.

L'échange est tendu entre les deux seules femmes présentes sur ce plateau. Valérie Laupies, ancienne élue RN à Tarascon affirme sur le plateau que la région"perd son identité (...) Quand la clientèle huppée vient, elle ne voit pas la Provence". À cela, Isabelle Bonnet, candidate de Lutte Ouvrière, estime qu'il y a d'autres priorités. Elle répond : "La situation difficile, c'est pour les habitants des quartiers populaires et non les touristes qui veulent voir des champs de lavande."

Alors que le débat porte sur les questions du tourisme et de l'écologie, Isabelle Bonnet répond : "Ma seule boussole, c'est la vie du monde du travail". Elle rappelle les conditions difficiles des travailleurs précaires et saisonniers et critique en parallèle la nouvelle réforme du chômage. Quand le journaliste David Pujadas demande à la candidate de Lutte ouvrière : "Y avait-il trop de touristes ou bien cela fait-il des emplois ?" La candidate réplique "Oui ou non, ce n'est pas une question, c'est un quizz".