Marlène Schiappa apporte son soutien aux activistes féministes de la Barbe

Ce samedi matin, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a tenu à apporter son soutien aux activistes. Des militantes qui "dénoncent pacifiquement depuis des années l'exclusion de facto des femmes des lieux de pouvoir et du débat public en s'invitant avec de fausses barbes. Les droits des femmes avancent aussi grâce aux activistes", a-t-elle précisé. Une réaction d'autant plus remarquée qu'aux côtés d'Eric Zemmour ou encore Michel Houellebecq figurait, parmi les participants à ce panel, son collègue Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des finances.