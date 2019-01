Marlène Schiappa dans "Balance ton post!" : "Si les ministres deviennent journalistes, on revient à l'URSS", tacle Dupont-Aignan

"Une confusion générale." C'est en ces termes que Nicolas Dupont-Aignan a commenté la présence cette semaine de Marlène Schiappa dans une émission animée par Cyril Hanouna et consacrée au Grand débat. "Maintenant, bientôt, on va mettre un ministre à votre place", a tancé l'élu de Debout la France en s'adressant à Christophe Jakubyszyn.





"Si les ministres deviennent journalistes, il n'y a plus besoin de journalistes. On revient à l'URSS. Ca veut dire quoi ? C'est grave." Le député réagissait à la présence de la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, dans une émission de C8. Une émission qu'elle va co-animer vendredi avec Cyril Hanouna autour du Grand débat national, a annoncé la chaîne lundi. Intitulé "La parole aux Français", l'émission doit donner la parole à des "retraités, infirmiers, demandeurs d'emploi, commerçants, enseignants, agriculteurs", qui "témoigneront de leur quotidien", a précisé C8 dans un communiqué.