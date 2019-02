Taxée de "convergence idéologique" avec les terroristes islamistes, la Manif pour tous porte plainte contre Schiappa

"Il y a une explosion des actes antisémites, mais aussi homophobes", avait affirmé Marlène Schiappa, estimant qu'il y a "une alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes qui s'unissent de fait dans ce combat." Pour la secrétaire d'État, "il y a des slogans de la Manif pour tous qui sont lancés dans les banlieues". Et d'ajouter que "les slogans et l'agressivité de la Manif pour tous ont nourri la recrudescence de violences homophobes : +64 % l'année dernière".