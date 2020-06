Schiappa veut davantage de responsabilités au gouvernement

"Je veux faire plus et porter davantage de choses." Dans une interview accordée au Parisien et publiée ce dimanche 7 juin, Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes-hommes, affirme ses ambitions et explique qu'elle veut élargir son domaine d'action. Un acte de candidature à un ministère de plein exercice, incluant la Famille, à destination du président de la République en vue de l'éventuel remaniement annoncé après le second tour des élections municipales du 28 juin.

"Pour moi, la question n’est pas tant de peser que de savoir pour quoi faire. Je veux faire plus. Je veux faire plus, pour les femmes et pour les familles", déclare Marlène Schiappa, ajoutant que "le président et le Premier ministre décideront où je suis utile".