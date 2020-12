Benoît Payan vers la mairie de Marseille : la revanche d'un apparatchik socialiste

En souhaitant inverser les rôles, cherchent-ils à rétablir ce qui aurait dû être l'ordre naturel des choses ? Mardi 15 décembre, la maire de Marseille Michèle Rubirola a démissionné et fait part de son intention de voir son premier adjoint lui succéder à l'Hôtel de Ville. S'il est élu lors du conseil municipal prévu ce lundi 21 décembre, Benoît Payan, qui s'est lui-même déclaré dans la course, deviendra donc le nouveau maire de Marseille. Un an après s'être effacé au profit de l'ex-médecin dans la campagne des municipales.

En janvier 2020, l'initiateur du Printemps marseillais - coalition regroupant écologistes, socialistes et insoumis - avait en effet choisi de se ranger derrière Michèle Rubirola. Du fait de son étiquette, le socialiste proche d'Olivier Faure cristallisait les critiques, en particulier des Insoumis et du premier d'entre eux Jean-Luc Mélenchon. Il avait alors choisi de s'effacer, et la désormais ex-maire était selon lui "la plus à même de réussir un large rassemblement".