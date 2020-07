Marseille : un deuxième élu LR dans la course à la mairie

Grandes manœuvres chez Les Républicains avant l'élection du maire de Marseille samedi. Alors que la cheffe de file LR pour ce scrutin, Martine Vassal, avait annoncé ce jeudi en début d'après-midi son retrait de la course au profit du député Guy Teissier, voilà que Lionel Royer-Perreaut, réélu maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille dimanche, se lance à son tour dans la course.

Il a annoncé ce jeudi sur Facebook sa candidature, et par la même occasion son refus de soutenir Guy Teissier, doyen d'âge de la future assemblée et susceptible de l'emporter en cas d'égalité des voix samedi : "Je sais qu'il y a des ententes en cours avec le Front national, et je ne peux pas m'inscrire dans une stratégie d'alliance avec le Front national", a-t-il ainsi déclaré dans un message vidéo.