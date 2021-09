"Le pouvoir n’a pas pris la mesure de l’insécurité dans le pays", regrette Michel Barnier

En visite trois jours à Marseille, Emmanuel Macron réserve des annonces visant à rénover les infrastructures de la ville et endiguer le trafic de drogue. Un déplacement salué par Michel Barnier, invité de LCI ce mercredi 1er septembre et interrogé sur le sujet. "C’est bien que le président aille à Marseille, il est temps", a avancé l’ancien négociateur du Brexit, qui est désormais candidat à l’élection présidentielle à droite.

Pour le candidat à l'éventuelle primaire de la droite, la lutte contre l’insécurité et le trafic de drogue passe par "une réponse pénale et claire dès les premiers délits" et un renforcement des "moyens de la police et de la gendarmerie". "Qu’attend-on pour créer un parquet national antidrogue et donner des moyens à la justice ?", interroge Michel Barnier. En parallèle de la visite du chef de l’État à Marseille et suite à un reportage diffusé par Quotidien à propos du trafic de drogue, le ministre de l’Intérieur a annoncé le renfort de 300 policiers dans la ville.