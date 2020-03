Martine Aubry justifie son choix de briguer un quatrième mandat : "Les Lillois se sentent vulnérables"

Vingt-cinq ans après son arrivée à Lille sous le parrainage de Pierre Mauroy, Martine Aubry brigue un quatrième mandat de maire. Un dernier tour de piste pour l'édile socialiste qui pourrait être contrarié par les écologistes d'EE-LV, emmenés par Stéphane Baly. Dans un sondage Ifop paru mi-février, quatorze points séparent Martine Aubry (PS), en tête (35 %), de Stéphane Baly (EELV), deuxième. Mais peut-il s'agir du mandat de trop ?

A ce sujet, la question d'un téléspectateur a été posée par Elizabeth Martichoux : "Vous n'avez pas su préparer la relève, vos troupes sont faméliques, ne craignez-vous pas de faire le mandat de trop comme Jean-Claude Gaudin à Marseille ?", demande Guillaume, 35 ans, fonctionnaire.

"J'ai beaucoup mûri la décision, j'ai beaucoup hésité avant de me représenter", admet Martine Aubry après avoir rejeté la comparaison avec le maire de Marseille. "Avant que quiconque me pose la question, j'avais jugé sain après trois mandats en tant que maire de Lille de m'arrêter. Non pas que je n'aie pas préparé car, je sais très bien qui peut, à la fin de ce mandat, reprendre la ville... mais dans une période où les Français, donc les Lillois, se sentent vulnérables, on a l'impression d'un défi énorme devant nous. Je pense qu'on a le défi de l'écologie mais aussi celui de la justice sociale. Il n'y aura pas de transition écologique dans la ville, que nous avons déjà commencée et sur laquelle nous devons aller plus loin (...), si on n’entraîne pas tout le monde", assure-t-elle.