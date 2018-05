"Prosélytisme" ou "choix à respecter" ? Le voile d'une dirigeante de l'Unef divise la majorité

Dans son argumentaire, le député LaREM Aurélien Taché s'est notamment appuyé sur des propos réitérés d'Emmanuel Macron sur sa vision de la laïcité : "L'Etat est laïc, la société ne l'est pas". En avril, le chef de l'Etat avait toutefois défendu une vision plus ambivalente sur le port du voile en France.





"Pourquoi le voile nous insécurise ?" questionnait-il lors de son interview accordée à Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin. "Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. On doit l'expliquer, on doit convaincre. Je ne veux pas de loi qui l'interdise dans la rue, ce serait contre-productif. La société, elle n'est pas laïque et doit leur permettre de porter leur voile. Ce que je veux, c’est qu’aucune femme ne soit obligée de porter le voile. C'est une bataille pour l'émancipation." Un objectif qui semble mettre d'accord les membres de sa majorité.