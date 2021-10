Massacre des Algériens du 17 octobre 1961 : Emmanuel Macron premier président de la Ve République à se rendre sur place

Emmanuel Macron participe ce samedi à une cérémonie de commémoration du massacre d'Algériens le 17 octobre 1961, perpétré par la police française lors d'une manifestation pro-FLN. S'il est le premier président de la Vᵉ République à prendre part à un tel évènement et à se rendre sur un lieu de mémoire de cet épisode tragique, le chef de l'État va surtout plus loin que ses prédécesseurs dans la reconnaissance des faits.

C'est au Pont de Bezons, au nord-ouest de Paris, que le président français va déposer une gerbe sur les berges de la Seine, soixante ans jour pour jour après les évènements. Le lieu est un des plus emblématiques de la répression du 17 octobre 1961 : ce pont fut alors emprunté par plusieurs cortèges successifs de manifestants algériens venus notamment du bidonville géant de Nanterre, en direction de Colombes et de la capitale. Organisée par l'antenne française du Front de Libération Nationale (FLN), la manifestation est une protestation contre l'instauration d'un couvre-feu contre les seuls "Français musulmans d'Algérie", une décision prise le 5 octobre précédent par le préfet de police Maurice Papon.

La présence ici du président de la République, même sans discours, vaut reconnaissance des faits. "Des tirs à balles réelles se sont produits à cet endroit et des corps ont été repêchés dans la Seine", développe d'ailleurs l'Élysée. Le pont de Bezons est le premier point où la police avait essayé de bloquer ou de freiner l'afflux de manifestants, selon un maillage qui se resserrait au fur et à mesure de l'approche de la capitale. La violence de la répression s'était intensifiée au fil de la progression des manifestants, pour culminer dans la soirée à Paris. Si le bilan officiel de cette journée terrible n'est toujours que de trois morts, les historiens l'estiment bien supérieur, entre plusieurs dizaines et plus de deux-cents.

Pour l'Élysée, le chef de l'État fait "un pas de plus par rapport à ce qu'avait dit François Hollande en 2012", qui regrettait alors une "sanglante répression". L'Élysée, en évoquant ce samedi "une vérité incontestable" franchit "un cap dans la reconnaissance de ce qui s'est passé", et acte "de la vérité des faits". La cérémonie du Pont de Bezons s'inscrit dans une série de commémorations et de reconnaissance de la responsabilité de la France, faisant suite au rapport de l'historien Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie, remis en janvier dernier. Emmanuel Macron a ainsi rendu hommage aux Harkis le 25 septembre dernier, et devrait participer à la journée-anniversaire des accords d'Évian, le 19 mars prochain.