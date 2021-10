Massacre des Algériens du 17 octobre 1961 : que s'est-il passé lors de cette "sanglante répression" à Paris ?

En 1961, la guerre d'Algérie dure déjà depuis sept ans. Si on ignore à cette date que l'indépendance algérienne serait scellée six mois plus tard par les accords d'Évian, cette issue semble déjà inéluctable pour la plupart des acteurs, ainsi que l'historien Emmanuel Blanchard l'explique à l'AFP. "Chacun a le sentiment que l'Algérie va devenir indépendante", estime-t-il, et "le gouvernement souhaiterait que le FLN (Front de Libération Nationale) ne soit pas seul à la table des négociations. Il y a l'idée qu'il faudrait faire émerger une troisième force."

C'est dans ce contexte que la répression policière s'accroit fortement sur les militants pro-FLN en France. "À partir du début septembre", poursuit l'historien, "les arrestations, les passages à tabac se multiplient". La base armée du FLN réagit en reprenant les attentats contre des policiers : cinq d'entre eux sont tués à Paris le même mois. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon, décrète un couvre-feu à partir du 5 octobre, qui ne s'applique qu'aux seuls "Français musulmans d'Algérie". C'est contre cette mesure, et en solidarité avec ceux qui luttent en Algérie, que la fédération française du FLN décide alors d'une grande manifestation le 17 octobre.