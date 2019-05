Matignon : Edouard Philippe change de méthode

Edouard Philippe a lancé une mobilisation générale ce lundi 6 mai à Matignon pour répondre aux promesses d'Emmanuel Macron. Des organisations syndicales et patronales et des associations environnementales ont ainsi été invitées à échanger avec le Premier ministre sur des thèmes variés. Certains partenaires sociaux ont boycotté le rendez-vous. Mais le gouvernement souhaite changer de stratégie et d'image. À Matignon, on parle d'une "nouvelle méthode".



Ce lundi 6 mai 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la mobilisation générale lancée par Edouard Philippe pour l'emploi et l'écologie à Matignon. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 06/05/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.