Matignon : les dessous d'un cafouillage

Quand on regarde de près la façon dont le gouvernement gère la crise actuelle, on a l'impression qu'il cafouille un peu sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron. En effet, l'exécutif ne semble pas du tout maîtriser la mise en place de celles-ci. Il y a également beaucoup de revirements dans les annonces qui montrent l'existence de tensions entre les technocrates et les politiques.



Ce mercredi 19 décembre 2018, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous parle des dessous d'un cafouillage au sein du gouvernement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 19/12/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.