Mazerolle : Emmanuel Macron "devra trouver le moyen dans ses propos de rétablir la confiance, de redonner de l'espoir aux Français"

L'heure de vérité approche pour Emmanuel Macron. Le président de la République va devoir convaincre les Français. Mais, selon Olivier Mazerolle, "inévitablement, il va décevoir, et il le sait". Le chef de l'Etat aura à gérer la déception des électeurs et l'enjeu sera "de tenter de convaincre le plus grand nombre de Français possible de se séparer des gilets jaunes". A-t-il la bonne méthode ?



Ce dimanche 7 avril 2019, Olivier Mazerolle dans sa chronique "L'édito", parle de la bonne méthode que le président de la République devrait adopter pour convaincre les Français. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/04/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.