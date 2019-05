Mazerolle : "Ils agissent comme s'ils étaient seuls au monde"

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont engagés dans une lutte pour conquérir la victoire aux Européennes, au soir du 26 mai 2019. Face à eux, 32 listes se présentent au même combat. Le président a notamment besoin de gagner ces élections et de décrocher un électorat de droite, qui est en train de l'"abandonner". Pourquoi le chef de l'État a-t-il pris cette décision politique ? S'agit-il d'une confrontation entre les deux camps ?



