Mazerolle : "La République en marche, c'est un panier de crabes !"

La République en marche passe par une difficulté cet été encore. François de Rugy, Benjamin Griveaux et Cédric Villani sont les héros. Les trains de vie fastueux sont notamment à l'origine de cette crise. Une affaire qui ne réjouit pas Emmanuel Macron et Édouard Philippe. De plus, les personnes concernées avaient annoncé "une république exemplaire". C'est surtout le contraste entre les pratiques et les annonces qui pimentent cette affaire. François de Rugy doit-il démissionner ? Quid de Benjamin Griveaux et Cédric Villani ?



